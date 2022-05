Taekwondo: Svezia open, due bronzi per i fratelli Baliva

(ANSA) - CELANO, 16 MAG - Ancora successi e medaglie dai campionati internazionali per il Centro Taekwondo Celano: agli Svezia Open di Stoccolma Alice e Samuele Baliva hanno conquistato due prestigiose medaglie di bronzo.

Dopo i successi ai Campionati Italiani, gli atleti della società celanese, allenati dai maestri Ennio e Calvino Cotturone, conquistano punti importanti per il ranking Mondiale ed Europeo: una gara di alto livello, un G2 cui hanno preso parte i migliori atleti del continente a caccia di punteggi per le prossime Olimpiadi. Samuele Baliva, campione italiano seniores, ha disputato una gara eccellente confrontandosi alla pari con i migliori atleti europei, superando al primo incontro proprio i padroni di casa della Svezia, al secondo per ko la Grecia. Ad un passo dalla finalissima cede con la Croazia in un incontro tirato fino all'ultimo secondo.

Altra medaglia e successo per Alice Baliva che supera brillantemente ottavi e quarti cedendo solo in semifinale contro l'atleta della Spagna che vincerà poi il torneo. Dopo il bronzo agli Internazionali di Belgio, Alice bissa il successo anche in Svezia regalando ai tifosi e al team Cotturone grandi soddisfazioni.

Buone anche le prestazioni di Serena e Vittoriano Tirabassi, Ivana e Mario Ciccarelli, Francesco Scamolla e Giada Piccone che non riescono a salire sul podio pur superando i turni preliminari della competizione. La società celanese nata nel 1990, continua a formare atleti di alto livello di caratura internazionale. (ANSA).