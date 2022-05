Padel: al via torneo internazionale a Giulianova

(ANSA) - PESCARA, 16 MAG - L'associazione sportiva dilettantistica Chico Padel di Giulianova (sul Lungomare Zara) propone un torneo con montepremi di 3.500 euro totali inserito nel circuito internazionale della Federazione Internazionale Padel.

L'evento si svolgerà dal 16 al 22 maggio, data assegnata dalla stessa FIP, le gare in programma saranno il doppio maschile e quello femminile.

Il montepremi, accompagnato dalla possibilità di conquistare punti valevoli per i tornei Premiere Padel, consentirà un'affluenza dei migliori giocatori italiani; si prevede anche una discreta partecipazione straniera. L'organizzazione offrirà ospitalità alle coppie a partire dai quarti di finale ed un rimborso spese per i biglietti aerei.

Come conferma il presidente dell'organizzazione, Fabio Fiorà: "Si tratta di un torneo internazionale FIP Promotion, vi si possono iscrivere i giocatori dalla posizione numero 70 del mondo in poi. Prevediamo la partecipazione di una trentina di coppie da tutto il mondo, anche gli spagnoli e gli argentini che di questa disciplina sono i leader. Tra gli italiani, molti azzurri quali Simone Cremona e Marco Cassetta, reduci da un 2021 importante con un argento europeo e un quinto posto mondiale".

(ANSA).