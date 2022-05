Acqua: sit in del Forum H2O contro Ddl Concorrenza

(ANSA) - PESCARA, 14 MAG - Sit in questa mattina a Pescara degli aderenti al forum H2O per dire no alla privatizzazione dell'acqua e di altri beni pubblici. Il Forum H2O dice no alle gestioni opache delle risorse idriche in Abruzzo e si all'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Carta delle aree di salvaguardia dell'acqua potabile e per la ricarica delle falde.

"Oggi siamo qui perché a livello nazionale è stata indetta - ha detto Lorella Cappio del Forum H2O - questa giornata di mobilitazione per garantire l'acqua pubblica e dire un no netto al DdL Concorrenza che il Governo Draghi si appresta ad approvare senza quasi opposizione. In questo decreto tante criticità come le conseguenze dell'art6 comporterebbero la privatizzazione di servizi pubblici di vario tipo e anche del servizio idrico. La nostra battaglia contro la privatizzazione dell'acqua è annosa e continuerà. D'altro canto noi ribadiamo anche la nostra critica alle società che gestiscono il servizio idrico in Abruzzo. In particolare fra Chieti e Pescara abbiamo avuto rassicurazioni su un'estate senza grossi problemi ma non crediamo a queste promesse perché i fatti hanno dimostrato il contrario. Non siamo soddisfatti della gestione del servizio idrico in Abruzzo e chiediamo un miglioramento delle infrastrutture e vogliamo che si faccia di più di quello che si sta facendo". (ANSA).