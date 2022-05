Sevel, ancora uno stop produttivo fino a lunedì 16

(ANSA) - ATESSA, 12 MAG - Si blocca ancora l'attività produttiva della Sevel di Atessa (Chieti) per mancanza delle centraline ZF per allestire i furgoni Ducato. La nuova sospensione dell'attività è stata annunciata dalla direzione aziendale e riguarda il terzo turno di domani, venerdì 13 maggio, e il 1° turno, turno centrale e 2° turno di lunedì 16 maggio. L'attività lavorativa, come rende noto la Uilm, riprenderà regolarmente sul 3° turno di lunedì 16 maggio, alle ore 22.15, salvo imprevisti. Il reparto di CKD della Lastratura lavora invece regolarmente.

Quanto alla Rsa della Fim Cisl comunica contestualmente che la Sevel ha stabilito anche il periodo delle ferie collettive che vanno dal 1° Agosto al 16 agosto compresi. (ANSA).