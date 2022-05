Tour manager arabi in Abruzzo,entusiasti davanti arte falconeria

(ANSA) - L'AQUILA, 10 MAG - Le evoluzioni e acrobazie aree nello scenario di piazza Duomo a L'Aquila dei rapaci ammaestrati da due eccellenze abruzzesi dell'arte della falconeria come Giovanni Granati e Athena Jitariuc: nel tour in Abruzzo promosso dalla Regione Abruzzo, oltre alle bellezze storico-culturali-ambientali, alla delegazione di 29 importanti buyer, manager del ricco mercato dell'Arabia Saudita, è stato proposto uno spettacolo legato a una disciplina molto in voga nel mondo arabo. E gli ospiti, in Abruzzo per intavolare trattative al fine di importare le eccellenze dell'agrifood sostenibile abruzzese, sono rimasti colpiti dall'evento. Ad accompagnare i buyer operanti nel settore degli iper-market, dei grandi alberghi, degli autogrill, delle catene di ristoranti e dell'intrattenimento, nella giornata in provincia dell'Aquila organizzata dall'Agenzia regionale per le attività produttive (Arap), il vicepresidente della Regione, con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente, il vicepresidente di Arap Maria Assunta Iommi e l'assessore comunale aquilano al Turismo e alla Cultura Fabrizia Aquilio. "La falconeria - ha spiegato Imprudente - è una disciplina molto popolare nei paesi arabi, e dunque l'iniziativa intende creare relazioni e sinergie anche in questo campo, come sta avvenendo nell'ambito dell'agrifood". Giovanni Granati e Athena Jitariuc hanno illustrato alla delegazione araba il veicolo volante da loro ideato per l'addestramento dei falchi, denominato Ufo, che fa parte del brand Flyboost. Il tour abruzzese dei manager di grande distribuzione e della ricettività si conclude oggi. (ANSA).