Maxxi L'Aquila omaggia 'Alternative Attuali'

(ANSA) - L'AQUILA, 10 MAG - Il Maxxi L'Aquila inaugura domani una due giorni in omaggio ad "Alternative Attuali", le quattro edizioni organizzate dallo storico dell'arte Enrico Crispolti al Forte Spagnolo dell'Aquila rispettivamente nel 1962, 1963, 1965 e nel 1968, occasioni in cui il capoluogo abruzzese divenne un importante punto di riferimento per il panorama artistico nazionale, in alternativa alla Biennale di Venezia. A partire da domani alle 10, nella Sala Voliera del polo museale, è in programma il convegno "Alternative Attuali - Arte contemporanea all'Aquila, 1962-1968. Nuovi studi e ipotesi d'intervento", a cura dello storico dell'arte e docente Giuseppe Di Natale con la partecipazione di Massimo Fusillo, ordinario di Letterature Comparate e Teoria della letteratura. Entrambi sono insegnanti dell'Università dell'Aquila. Sempre domani, alle 18 nella Project Room del museo verrà inaugurata la mostra Mappa Appennino di Angelo Bellobono, a cura di Elisa Del Prete e Silvia Litardi, che sarà articolata in due sezioni, al Maxxi L'Aquila e alla Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre Onlus. L'allestimento presenterà il frutto della ricerca pittorica che l'artista, da sempre impegnato nell'indagine delle relazioni tra antropologia e geologia, ha condotto negli ultimi cinque anni sull'Appennino a partire da una frequentazione diretta che si è poi riversata sulla tela tramite un processo di memoria, esperienza e sperimentazione.

(ANSA).