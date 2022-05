Tua, Cgil, importante accordo con azienda

(ANSA) - PESCARA, 07 MAG - Un accordo storico quello firmato due giorni fa tra i vertici della Tua, la Società Unica Abruzzese di Trasporto, e i sindacati che esprimono soddisfazione anche dopo la presentazione di un piano di investimenti adeguato. "Cambia tanto questo accordo per i lavoratori e credo che sia il giusto epilogo - spiega all'ANSA Franco Rolandi, segretario Filt Cgil Abruzzo-Molise - dopo tre anni di conflittualità con l'impresa. Per questo era assolutamente necessario ripristinare corrette relazioni industriali con l'azienda, soprattutto alla vigilia di un piano industriale fatto di ingenti investimenti che però non avrebbe avuto senso senza il corredo di un accordo con le parti sociali.

Abbiamo inteso innanzitutto ripristinare le regole per quanto riguarda il personale che dovrà essere assunto da qui ai prossimi mesi, parliamo di circa 130 assunzioni di lavoratori a cui abbiamo chiesto vengano riconosciuti i diritti contrattuali del personale in forza all'azienda. Dunque maggior salario e non solo. Inoltre - prosegue Rolandi - abbiamo dato risposte al personale attualmente in forza alla Tua e che nel periodo pandemico aveva sopportato tanti sacrifici. Da qui avremo la trasformazione di circa 100 operatori fra autisti e altre figure professionali che, assunte con il part time vedranno il loro contratto trasformato in full time. Per gli autisti assunti dal 2017 la trasformazione contrattuale avverrà da subito. E infine, accordi per concedere ai lavoratori ristori, come il bonus carburante e il premio di risultato per i dipendenti". (ANSA).