Trasporti: Tua, piano strategico da 115 mln di investimenti

(ANSA) - PESCARA, 06 MAG - I vertici di Tua, l'azienda di trasporto regionale, hanno illustrato questa mattina alla stampa il nuovo Piano Strategico che prevede investimenti per mezzi, infrastrutture e maestranzeper complessivi 115 milioni di euro.

"Oggi presentiamo in modo coordinato - ha spiegato il direttore generale di Tua Maximilian Di Pasquale - la rappresentazione degli interventi di Tua nelle diverse aree che sono acquisti di materiale rotabile su ferro, su gomma, investimenti in infrastrutture tecnologiche e informatiche e nelle sedi. Tutto questo per coprire i tre filoni che sono: sviluppo organizzativo con nuove assunzioni; transizione Green e rinnovo flotta mezzi e infine innovazione tecnologica oltre al piano di assunzioni, e tutto con un piano di investimenti che verranno realizzati".

"È il maggior Piano di Investimenti mai realizzato da quando esiste l'azienda e il maggior piano di assunzioni e tutto ci tengo a dirlo - ha detto ancora Di Pasquale - con efficienza economica perché oggi l'azienda è economicamente sostenibile e quindi contiamo di consolidare questa efficienza economica per contribuire ad alimentare il piano di investimenti".

Sono 115 milioni di euro i fondi destinati alla realizzazione degli investimenti; sono destinati 83 milioni di euro al rinnovo del parco rotabile. La Divisione Ferroviaria di TUA potrà mettere a disposizione della collettività abruzzese 6 nuovi treni per un investimento complessivo di 55 milioni di euro. Si tratta di 3 elettrotreni elettrici Coradia della Alstom che entreranno in servizio a maggio 2023. Per altri 3 treni ad idrogeno è stato pubblicato il bando ed entro fine anno avverrà la sottoscrizione del contratto. Per il trasporto su gomma sono 142 i nuovi autobus della Tua per un investimento di 28 milioni di euro. Più sostenibilità con 100 autobus a metano (22 milioni di euro) per i quali verrà pubblicato il bando entro giugno, 40 autobus a metano di tipo corto e 2 autobus a idrogeno. Sono 32 milioni di euro destinati invece allo sviluppo delle infrastrutture nell'ottica di una maggiore sicurezza e miglioramento dell'efficienza. Per le Infrastrutture ferroviarie e l' Attrezzaggio tecnologico delle tratte ferroviarie gestite da Tua sono 17 i milioni di euro di investimenti. E' già in itinere l'attrezzaggio della tratta Lanciano-San Vito. Importanti infine gli investimenti in soluzioni e dotazioni informatiche: 10 milioni di euro. (ANSA).