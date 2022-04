Festiv'Alba: 228 artisti fra teatro, cinema e musica

(ANSA) - MASSA D'ALBE, 27 APR - Dal 29 giugno al 9 agosto 2022 Alba Fucens, gioiello archeologico in provincia dell'Aquila, ospiterà la sesta edizione di Festiv'Alba, rassegna di eventi estivi organizzati dall'associazione culturale Harmonia Novissima in collaborazione con il ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, l'Enit e la Regione Abruzzo.

Saranno 228 artisti ad animare le 11 serate estive nell'anfiteatro romano, tra grandi appuntamenti dal vivo e proiezioni cinematografiche. A queste si aggiungono quindici concerti di musica classica ed antica nelle chiese e abbazie medievali di San Pietro in Alba Fucens, Santa Maria in valle Porclaneta di Rosciolo, Santa Lucia di Rocca di Cambio.

Previsti anche quattro concerti nell'anfiteatro rurale di Ovindoli, altrettanti pomeriggi teatrali nell'area archeologica di Alba Fucens e un evento in quota sui Piani di Pezza, in località Rocca di Mezzo. Questi gli appuntamenti di rilievo nell'anfiteatro: sabato 30 luglio ci sarà La Bohème di Puccini, tra i titoli più amati dal pubblico della lirica, con l'orchestra Terre Verdiane di Reggio Emilia, il Coro dell'Opera di Parma e 10 cantanti lirici. Spazio poi al teatro antico con Edipo a Colono di Eschilo (31 luglio) Anfitrione di Plauto (4 agosto), con le regie di Gina Merulla e Livio Galassi, e la presenza sul palco di celebri attori come Mamadou Dioume, Debora Caprioglio, Franco Oppini. Mercoledì 3 agosto è in programma un concerto sinfonico dell'orchestra del Colibrì di Pescara con le sonore che hanno fatto la storia, in omaggio a grandi autori come Nino Rota, Nicola Piovani e, soprattutto, Ennio Morricone.

Venerdì 5 agosto sarà la volta dei Nomadi. Lunedì 8, ci sarà un tributo ai Pink Floyd a 50 anni dallo storico concerto a Pompei. Martedì 9, la Musica internazionale Pop-Dance per il grande evento di chiusura, con Jimmy Sax, seguitissimo da giovani e meno giovani, che concluderà ad Alba Fucens il suo tour estivo in Italia. Tra gli artisti anche la violoncellista ucraina Khristyna Kulchynska. La rassega è stata presentata dal presidente di Harmonia Novissima, Giuseppe Franceschini e dal direttore artistico, Massimo Coccia. (ANSA).