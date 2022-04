Teatro: maestro Piovani di scena al Marrucino

(ANSA) - CHIETI, 22 APR - Il maestro Nicola Piovani, vincitore del Premio Oscar per le musiche del film "La vita è bella" di Roberto Benigni, il 23 aprile alle ore 21, e il 24 aprile alle ore 17.30 sarà protagonista al teatro Marrucino di Chieti dello spettacolo "La musica è pericolosa" di e con Nicola Piovani, uno spettacolo che fa parte del capitolo "Il Teatro incontra il Cinema" della stagione di Prosa diretta dal maestro Davide Cavuti. Ed è un racconto musicale in cui Piovani racconta al pubblico il senso dei frastagliati percorsi che lo hanno portato a lavorare con personaggi del calibro di Fabrizio De André, Federico Fellini, Luigi Magni e di molti altri registi, cantanti, musicisti, per il mondo del teatro, del cinema e della televisione, alternando l'esecuzione di brani totalmente inediti a nuove versioni di brani più noti, arrangiati per l'occasione.Lo spettacolo percorre con parole e suoni alcune tappe della vita di Piovani, quelle in cui si è trovato dinanzi alla pericolosità seduttiva della musica: la scoperta di grandi autori, il fascino delle bande musicali, la potenza di una canzonetta Piovani al Marrucino si esibirà con il suo Ensemble composto da Marina Cesari (sassofono e clarinetto), Pasquale Filastò (violoncello, chitarra, mandoloncello), Pietro Pompei (batteria e percussioni), Marco Loddo (contrabbasso), Sergio Colicchio (tastiere e fisarmonica), oltre allo stesso Piovani al pianoforte. Nell'ambito della stagione di prosa hanno già calcato il palcoscenico del Marrucino Michele Placido, Alessandro Haber, Giorgio Pasotti, Leo Gullotta, Ugo Pagliai, Paola Gassman e Luca Argentero. (ANSA).