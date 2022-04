Contromano in autostrada per 10 chilometri, fermato 85enne

(ANSA) - L'AQUILA, 20 APR - Ha percorso dieci chilometri di autostrada contromano e alla fine è stato fermato e multata dalla polizia stradale: protagonista dell'episodio, accaduto in mattinata sull'autostrada A24, un uomo di 85 anni residente in zona che era alla guida di una Fiat Panda.

Intorno alle 10.30 il Centro operativo autostradale è stato allertato da numerosi utenti che segnalavano una vettura contromano nel tratto dell'autostrada A24, che da l'Aquila Est va verso Teramo: tutte le pattuglie della polizia stradale in servizio sulla tratta sono state immediatamente avvisate e fortunatamente il veicolo che procedeva contromano è stato localizzato e fermato all'altezza del casello autostradale di Assergi.

Secondo i successivi accertamenti l'uomo ha preso l'autostrada contromano al casello di L'Aquila Est: dopo essersi accorto di essere nella carreggiata sbagliata, ha deciso di effettuare una inversione all'altezza del casello di Assergi, senza però uscire dalla sede autostradale. L'anziano è stato multato e l'autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo. (ANSA).