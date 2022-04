Incidenti stradali: investito nel teramano, morto 51enne

(ANSA) - SILVI, 19 APR - Una persona ha perso la vita questa mattina a Silvi in un incidente stradale accaduto lungo la Ss 16 poco prima delle 5. La vittima è un 51enne residente in provincia di Pescara. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava attraversando la strada quando è stato investito da un'auto Renault Scenic che proveniva da Sud. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo che ha battuto violentemente la testa.

Il conducente della vettura, un uomo di 40 anni, una volta resosi conto è immediatamente sceso dalla vettura. I sanitari del 118 una volta giunti sul posto hanno potuto constatare solo il decesso. Sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo l'accaduto. La salma su disposizione del Pm di turno si trova presso l'obitorio dell'ospedale di Atri . (ANSA).