Incidenti lavoro:manovra errata sul trattore, morto

(ANSA) - COLLECORVINO, 19 APR - Incidente agricolo mortale nel tardo pomeriggio a Collecorvino in Contrada S.Antonio dove un uomo che era alla guida di un trattore è deceduto: secondo una prima ricostruzuione dei carabinieri della Compagnia di Montesilvano, a causa di una manovra errata l'uomo sarebbe rimasto schiacciato tra il mezzo ed il ramo di un albero. Sul luogo della tragedia, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco sono arrivati i sanitari del 118, con un'ambulanza medicalizzata partita da Penne, che hanno potuto constatare solo il decesso dell'agricoltore. In un primo momento era stato fatto alzare anche l'elisoccorso. Sono in corso accertamenti da parte dei militari dell'Arma. (ANSA).