Nuoto: Assoluti; Procaccini bronzo in staffetta 4x200 sl

(ANSA) - PESCARA, 13 APR - Medaglia di bronzo ai campionati italiani assoluti primaverili UnipolSai, a Riccione, per Valentina Procaccini, la nuotatrice abruzzese classe 2008 in forza al Cc Aniene: terzo posto nella staffetta 4x200 stile libero insieme alla campionessa Simona Quadarella (1998), Giordana Artic (2003) e Emma Virginia Menicucci (2002), con il tempo finale di 8'09''61. La Procaccini ha nuotato la terza frazione in 2'05''41; Quadarella la prima frazione in 2'00''03, Artic la seconda in 2'01''38 e Menicucci la quarta in 2'02''79.

Si tratta della prima esperienza per la 14enne atleta di Montesilvano ai campionati assoluti - la più giovane in Italia nello stile libero - dove ha disputato le gare nelle specialità 50 sl, 100 sl, 200 sl, 400 sl e 800 sl; grazie ai risultati ottenuti si è già qualificata per i campionati assoluti estivi di Ostia in programma a luglio nei 200 sl, 400 sl e 800 sl.

Intanto venerdì 15 aprile, alle 10.30, nella sala consiliare del Comune di Montesilvano, è in programma la consegna di una targa alla Procaccini: un riconoscimento che l'amministrazione comunale le conferirà per gli importanti risultati raggiunti.

Considerata da molti l'astro nascente del nuoto italiano, la Procaccini sta facendo incetta di record.

Parteciperanno alla premiazione il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, l'assessore comunale allo Sport Alessandro Pompei, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il presidente regionale del Coni Enzo Imbastaro. (ANSA).