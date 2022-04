Spari Pescara: Questura, lite per tempi cottura arrosticini

(ANSA) - PESCARA, 11 APR - Insoddisfazione per la qualità degli arrosticini e per i tempi di attesa . Questi i motivi "emozionali" all'origine della discussione che ieri ha portato il cliente di un ristobar di Pescara a sparare al cuoco di 23 anni. A confermarlo è il questore del capoluogo adriatico, Luigi Liguori, che nel corso di una conferenza stampa ha ricostruito i dettagli della delicata operazione che ha consentito la cattura di un 29enne ora in carcere.

Liguori ha sottolineato "l'imprevediblità" del soggetto, fattore che ha reso estremamente rischioso l'intervento, condotto mentre il presunto aggressore era a bordo di un taxi, diretto all'estero. Gli investigatori, grazie alle telecamere e alle tracce seguite, nel giro di poche ore sono risaliti al 29enne, poi fermato in tarda serata nelle Marche. Intanto, in ospedale, il 23enne "lotta tra la vita e la morte", ha sottolineato il questore. (ANSA).