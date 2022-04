Agricoltura:Teramo ritrova fiera dopo 2 anni, 200 espositori

(ANSA) - TERAMO, 09 APR - Teramo ritrova, dopo due anni di stop a causa delle restrizioni legate alla pandemia, la Fiera dell'Agricoltura. Appuntamento, giunto alla 31esima edizione che sarà in programma da venerdì 22 a lunedì 25 aprile, per la prima volta nella location del Parco Fluviale.

"Una scelta che si inserisce - ha spiegato l'assessore al Commercio Antonio Filipponi - nel più generale progetto di valorizzazione del lungofiume. Abbiamo effettuato tutti i sopralluoghi del caso e abbiamo verificato come il polmone verde della città rispetti tutte le condizioni per svolgere questo appuntamento in totale sicurezza, garantendo spazi adeguati agli espositori e permettendo ai visitatori di rispettare le regole sul distanziamento".

La fiera sarà suddivisa in diversi settori. Ci saranno l'area fattoria animali, i mercati contadini, lo spazio per i produttori, le zone espositive di piccoli attrezzi agricoli e quella dei mezzi agricoli, l'area piante e fiori, della trebbiatura e una zona istituzionale. Oltre 200 gli espositori che arriveranno da diverse parti d'Italia.

Spazio anche al mondo del vino, nel mese del Vinitaly, grazie ad appuntamenti di approfondimento incentrati sulle Colline Teramane, la prima storica Docg abruzzese, e sul montonico con degustazioni a cura della Fisar. Nella fiera sarà possibile gustare, nell'area enogastronomica, anche i prodotti tipici del territorio, dalle pallotte cac'e ove alla porchetta di Campli e Colledara e tante altre specialità.

Ci sarà poi un'ampia sezione convegnistica con seminari a cura dell'Università degli Studi di Teramo, l'istituto zooprofilattico, l'ordine degli agronomi, l'istituto agrario Di Poppa - Rozzi e l'Its agroalimentare di Teramo.

Previste anche attività con i ragazzi e passeggiate a cavallo.

L'evento è organizzato dal comitato fiere, costituito dal Comune di Teramo, la Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia, Bim Teramo-Consorzio dei Comuni del Vomano e Tordino, Provincia di Teramo. (ANSA).