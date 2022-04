Cinema: film Flaiano di Cavuti tra finalisti Nastro Argento

(ANSA) - PESCARA, 07 APR - «Ringrazio il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici per aver voluto inserire tra i film finalisti il mio lavoro su Flaiano. Un grazie particolare a tutto il cast artistico e tecnico, alla produzione e al pubblico che ha seguito questo mio omaggio a Flaiano al cinema con tantissime presenze», ha dichiarato il compositore e regista Davide Cavuti non appena appresa la notizia. Il film biografico su Flaiano 'Un marziano di nome Ennio' era stato recentemente proiettato al Cineteatro Massimo di Pescara, riempito in ogni ordine di posto, con circa mille spettatori, ricevendo numerosi consensi dalla critica e dal pubblico e aveva già ricevuto alcuni premi, tra cui il «Premio Giornata Mondiale del Cinema Italiano» alla «Camera dei Deputati».

Nel film, presentato in anteprima alla 78ª «Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia», il ruolo di Ennio Flaiano è interpretato magistralmente da Massimo Dapporto.

Il cast è composto da autorevoli nomi del cinema italiano quali Michele Placido (Vittorio De Sica), Mariano Rigillo (Federico Fellini), Pino Ammendola (Peppino Amato), Lino Guanciale (un giornalista ispirato alla figura di Carlo Mazzarella). A raccontare il celebre sceneggiatore hanno contribuito Enrico Vanzina, Giuliano Montaldo, Paola Gassman, Maria Rosaria Omaggio, Masolino D'Amico, Giuseppe Rosato. Nel film, c'è un omaggio a Giorgio Albertazzi, Monica Vitti ed Edoardo Tiboni.

