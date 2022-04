Nuoto: Minotti (Aniene), la vita da atleta è una scelta

(ANSA) - PESCARA, 04 APR - "Bisogna rimanere sempre umili e continuare a credere in quello che si fa e come lo si fa e cercando di mantenere sempre la concentrazione sugli aspetti tecnici dell'allenamento e anche di vita, perché comunque la vita d'atleta è una scelta, deve diventare una forma mentis non è un gioco". A sostenerlo è il tecnico dell'Aniene, Christian Minotti, allenatore di Simona Quadarella, rispondendo ad una domanda su come si diventa campioni partendo dal giovane talento.

"Se fosse un gioco - spiega all'ANSA - sarebbe semplice per tutti: purtroppo non è così perché poi col crescere giustamente è difficile anche accettare che bisogna fare delle rinunce per l'età giovane che hanno". (ANSA).