Autismo: Abruzzo si mobilita, progetti ed eventi

(ANSA) - PESCARA, 02 APR - Da una campagna di sensibilizzazione, sostegno e valorizzazione delle persone con autismo e delle rispettive famiglie ai progetti culturali e agli eventi nelle piazze, il tutto con il coinvolgimento deri Comuni e dell'Anci. Numerose, in Abruzzo, le iniziative promosse in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, celebrata oggi.

"L'interlocuzione continua con le famiglie è la chiave di volta per organizzare percorsi di inclusione sociale per i bambini e le bambine affetti da autismo", dice l'assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale. "L'impegno diretto della Regione - aggiunge - va in questa direzione, nella consapevolezza che se veramente si vogliono creare condizioni di pari opportunità non si può prescindere dalle famiglie che al loro interno hanno casi di autismo. È solo dalla loro esperienza che si può costruire qualcosa di duraturo e efficace. In questo senso tutta l'azione di inclusione messa in campo dalla Regione con il nuovo Piano sociale guarda con attenzione ai diritti dei più deboli nella consapevolezza di dare a tutti le stesse opportunità di crescita e sviluppo sociale".

L'Anci Abruzzo aderisce alla Giornata sostenendo tutte le iniziative organizzate sul territorio regionale. Iniziative che vedono i Comuni in prima linea. L'associazione si sofferma sul protocollo d'intesa che Anci Abruzzo intende portare avanti con l'Associazione Abruzzo Autismo Onlus, finalizzato a promuovere specifiche iniziative territoriali volte a far conoscere e a consolidare i risultati della sperimentazione del progetto "InformAutismo" e alla sua diffusione su tutto il territorio regionale, attraverso la sinergia con i Comuni e con il coinvolgimento delle altre associazioni del terzo settore che operano nella nostra Regione.

L'associazione Autismo Abruzzo onlus promuove il progetto pilota "Adotta anche tu il bollino blu", nato per sostenere e valorizzare le persone con Disturbo dello spettro autistico e le loro rispettive famiglie.L'adozione del bollino blu segue un percorso informativo che permette a esercenti, gestori di pubblici esercizi, uffici pubblici, ecc. di conoscere l'approccio migliore a favore di clienti/utenti con esigenze delicate. Il Bollino blu è stato consegnato dall'associazione ai Comuni di San Giovanni Teatino, Ovindoli, L'Aquila e Teramo per il loro "concreto impegno a favore delle persone autistiche e delle loro famiglie". L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila e Autismo Abruzzo onlus insieme per combattere la neurodiversità. Grazie ad una convenzione firmata nei giorni scorsi l'istituzione di alta formazione artistica abruzzese ha aperto i suoi corsi ai diversamente abili ed in particolare ai giovani affetti da sindrome di Asperger. A San Salvo, invece, per l'occasione odierna sono stati liberati in cielo tanti palloncini blu, in occasione di un evento in piazza. Per la consigliera regionale Marianna Scoccia la giornata odierna "non deve rimanere l'unica a sensibilizzare su di una tematica tanto focale e delicata come l'Autismo: è doveroso ringraziare tutti coloro che su questo importantissimo tema da anni si battono e lavorano sul campo, in special modo le famiglie che, troppo spesso lasciate senza supporti adeguati, sono accanto giornalmente ai propri familiari in difficoltà."

