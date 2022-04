Ucraina: Comune Marsica lancia 'cartolina contro la guerra'

(ANSA) - SANTE MARIE, 01 APR - Il Comune di Sante Marie, nella Marsica in provincia dell'Aquila, lancia il concorso 'Una cartolina contro la guerra', in collaborazione con tutte le associazioni del paese, per ribadire il 'no' al conflitto in corso in Ucraina, e raccogliere fondi a sostegno della popolazione ucraina.

L'iniziativa, promossa dall'assessore ai Servizi sociali, Simonetta Lattanzi, ha l'obiettivo "di sensibilizzare l'opinione pubblica, e in modo particolare i giovani, sui temi della giustizia sociale, della non violenza, della libertà, dei diritti umani, ma soprattutto della pace intesa come lo sviluppo della propria comunità attraverso l'abitare, il cibo, il lavoro, lo studio, l'arte, lo sport, la musica, il culto religioso e altre attività comuni".

Lo scopo è anche quello di valorizzare i talenti del territorio, con il fine di costruire e vivere momenti di unione, di comunione nello scambio d'idee costruttive e virtuose, ribadendo un chiaro e forte no alla guerra. "L'iniziativa è rivolta a tutti coloro che vorranno dare il loro contributo attraverso l'invio di un'opera artistica che rispetti le norme del regolamento", ha spiegato l'assessore Lattanzi, "in particolare gli artisti dovranno donare la cartolina, realizzata su tema libero, e farla recapitare entro il 23 aprile, o tramite posta all'indirizzo Comune di Sante Marie piazza Aldo Moro 1 - 67067, oppure a mano all'ufficio protocollo dell'ente".

Il 24 aprile, a partire dalle 18, ci sarà, nella chiesa del Sacro Cuore di Sante Marie, la presentazione delle cartoline e un concerto per la pace con gli artisti locali. "Chi vorrà, poi, durante l'evento potrà acquistare la cartolina e i fondi raccolti saranno devoluti per il sostentamento delle persone colpite e in fuga dalla guerra in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, comitato di Carsoli - conclude Lattanzi. (ANSA).