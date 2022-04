Solidarietà: 'La Molisana', ecco 'Rigacuore sospeso tour'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 01 APR - Dopo il successo ottenuto con il progetto di solidarietà 'Rigacuore sospeso' del pastificio 'La Molisana' di Campobasso in collaborazione con 'Spesasospesa.org' che ha permesso di donare 86mila pasti ai più bisognosi, parte 'Rigacuore sospeso Tour', attività benefica di street food realizzata insieme a 'Chef in camicia'.

Il primo appuntamento solidale lunedì 4 aprile a Milano, da piazza 24 Maggio a pranzo, e dal ponte di Viale Gorizia a cena.

Verrà servito il formato di pasta Rigacuore in versione 'La Milanese' realizzato con luganega e crema di gorgonzola dop. Per ogni piatto acquistato, al prezzo di sette euro, La Molisana devolverà un pasto con Spesasospesa.org. "Siamo entusiasti di dare il via al 'Rigacuore sospeso Tour', seconda parte dell'iniziativa che ci vede coinvolti insieme alla Molisana e a Chef in Camicia" - afferma Davide Devenuto, presidente del network solidale Lab00 Onlus e fondatore del progetto SpesaSospesa.org in collaborazione con Regusto.

"Grazie ai piatti cucinati da Chef in Camicia e alla generosità dei cittadini, potremo raccogliere fondi da destinare alla raccolta di SpesaSospesa.org. Aspettiamo tutti a Milano, Roma, Napoli e Pescara per gustare un buon piatto di pasta e far accrescere la rete di solidarietà che unisce l'Italia da nord a sud in nome di un obiettivo comune: offrire un sostegno concreto alle famiglie più bisognose".

Dopo Milano, il 7 aprile sarà la volta di Roma nella cornice di Villa Pamphili al mattino e via Civita Castellana la sera con il Rigacuore all'amatriciana 'La Romana' servito con pomodoro San Marzano dop, guanciale di Amatrice e pecorino romano dop.

Sabato 9 aprile, tappa a Napoli. L'appuntamento con lo street food al mercato della Coldiretti di via Beniamino Guidetti, a pranzo, e al belvedere di largo San Martino a cena con 'La Napoletana', il Rigacuore con pomodorino del Piennolo dop, fiordilatte dop e basilico. L'ultima tappa del tour solidale toccherà l'Abruzzo. 'La Pescarese' sarà servita a Pescara l'11 aprile in via Benedetto Croce, a pranzo, e in piazza Duca degli Abruzzi a cena. Gli Chef in Camicia prepareranno Rigacuore alla pecorara con ricotta di pecora abruzzese, guanciale di Amatrice e pecorino romano dop. (ANSA).