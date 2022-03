Ucraina: Bassetti (Cei), la pace va trattata

(ANSA) - PESCARA, 30 MAR - "Bisogna fare di tutto per raggiungere la pace. Sembrerebbero che ci siano varie forze e nazioni che convergono fra di loro, perché la pace va trattata e bisogna cedere qualcosa da tutte le parti. Se uno pretende di portare solo le proprie ragioni, le proprie presunte ragioni non arriveremo mai alla pace. La pace è un accordo". Lo ha detto il cardinal Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, questa mattina a Pescara, parlando del conflitto in Ucraina, a margine del taglio del nastro per l'inaugurazione di Casa Aterno, residenza per persone con disabilità al centro Don Orione. (ANSA).