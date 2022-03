Ucraina:Gelmini, in prima linea con ministeri ed enti locali

(ANSA) - CERCHIO, 24 MAR - "Siamo in prima linea, in collaborazione con gli altri ministeri e gli enti locali per rendere meno traumatico possibile questo momento non facile per coloro che fuggono dal dramma della guerra in Ucraina". Così il ministro per gli affari regionale e le autonomie Maria Stella Gelmini, visitando il piccolo comune di Cerchio (L'Aquila), dove la amministrazione comunale ha ospitato 45 bambini ucraini, di cui 14 orfani.

"Oggi al ministero abbiamo avuto un confronto - ha proseguito il ministro - con gli enti locali ed i ministeri della salute, dell'interno e dell'istruzione per creare le migliori condizioni di accoglienza, integrazione ed assistenza, comprese le vaccinazioni. In questo dramma c'è una problematica ancora più drammatica, quella dei minori non accompagnati". (ANSA).