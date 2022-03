Sevel: mancano centraline, tre giorni di stop produttivo

(ANSA) - LANCIANO, 24 MAR - Altri tre giorni di stop produttivo alla Sevel di Atessa (Chieti) per mancanza delle centraline ZF per l'allestimento del furgone Ducato. L'attività sarà infatti sospesa dalle 14,15 di domani, venerdì 25 marzo, e fino alle 5.45 di lunedì 28 marzo 2022. La produzione riprenderà, salvo diverse altre comunicazioni, sul primo turno di lunedì 28 marzo. Il reparto di Ckd della Lastratura lavora solo in parte. "Per la suddetta fermata - rende noto la Rsa della Uilm - sarà richiesto il trattamento economico di cassa integrazione". La Sevel ha inoltre comunicato che sabato 2 aprile, turno A, e domenica 3 aprile, turno C, effettueranno il recupero delle precedenti fermate. (ANSA).