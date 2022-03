Pnrr: Gelmini, occasione per rammendare le aree interne

(ANSA) - CERCHIO, 24 MAR - "Sicuramente con il ministro Carfagna stiamo lavorando sul tema delle aree interne per le zone interne, l'occasione del PNR è quella di rammendare i territori, di costruire dei progetti su misura per le diverse caratteristiche dei territori italiani ,dalla montagna alle aree interne alle aree svantaggiate, alle periferie delle grandi città, insomma per ciascuno si cerca di costruire una progettualità utile per rilanciare il territorio". Così il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Stella Gelmini, a margine della visita nel piccolo comune di Cerchio, in provincia dell'Aquila, dove la amministrazione comunale ha ospitato 45 bambini profughi dalla guerra in Ucraina, di cui 14 orfani. (ANSA).