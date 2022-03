Rotelle, Aracu 'Abruzzo perfetto per ospitare il nostro sport'

(ANSA) - PESCARA, 22 MAR - "Siamo una realtà affermata nel panorama mondiale. I nostri sport sono già nel futuro, con una forte connotazione urban e una presa costante nel mondo dei giovani. Sono orgoglioso, da abruzzese, di ricoprire un ruolo dirigenziale così importante per lo sport italiano. La nostra regione ha potenzialità uniche. Sarebbe bellissimo nei prossimi anni organizzare l'Italian Roller Game proprio in Abruzzo". Lo ha detto il presidente della Federazione Italiana Sport Rotellistici (Fisr) Sabatino Aracu durante la Conferenza del Centenario Fisr, a Roma nel Salone d'Onore del Coni. La Fisr, nata nel 1922, gestisce e promuove le sue attività in Italia sotto l'egida del Coni. Per lo svolgimento dell'attività internazionale aderisce a World Skate e World Skate Europe. È una delle Federazioni più longeve d'Italia, contribuisce al medagliere complessivo Coni con un media di oltre 50 titoli l'anno tra mondiali ed europei. "Sono le persone che fanno le Federazioni - ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò - e Sabatino Aracu, grazie alla sua positiva testardaggine da abruzzese, è riuscito a elevare il movimento rotellistico a un livello altissimo, coronando il sogno di portare una disciplina come lo Skateboarding alle Olimpiadi di Tokyo 2020, riconfermata per Parigi 2024 e Los Angeles 2028".

Alle discipline sportive tradizionali del pattinaggio artistico, pattinaggio corsa, hockey pista, hockey inline, negli ultimi anni si sono aggiunte Freestyle Inline, Roller Freestyle, Downhill, Inline Alpin e Skateboarding. Proprio sull'aspetto urban la Federazione punta per sviluppare l'appeal del movimento rotellistico. "Il nostro è uno sport giovane - ha sottolineato Aracu - nato sulla strada e praticabile in città. Vogliamo portare a un pubblico sempre più vasto le nostre discipline.

L'Abruzzo è perfetto in tal senso. Ha città bellissime, con piazze suggestive come a Sulmona o a L'Aquila, e una costa, con Pescara, che si adatterebbe alla perfezione agli eventi sportivi della Federazione". La conferenza stampa è stata occasione per annunciare che a giugno Roma ospiterà il World Skateboarding Tour Roma 2022, prima tappa del percorso di qualificazione olimpica verso Parigi 2024 (ANSA).