Peschereccio incagliato al porto di Pescara

(ANSA) - PESCARA, 22 MAR - Nuovi problemi al porto di Pescara dove questa mattina dopo le 11 un peschereccio si è incagliato per i bassi fondali proprio nel corridoio centrale dello scalo portuale. Via radio i componenti dell'equipaggio hanno avvisato la capitaneria di porto. Sul posto è arrivato anche il moto pontone che stava lavorando sull'imboccatura per provare a disincagliare il peschereccio rimasto nella secca. Nei giorni scorsi per i bassi fondali c'erano stati problemi ad altre imbarcazioni. (ANSA).