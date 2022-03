Incendio nella notte, distrutte tre auto a Chieti

(ANSA) - CHIETI, 22 MAR - Tre auto sono andate distrutte e altrettante sono rimaste leggermente danneggiate a causa di un incendio che si è sviluppato la scorsa notte intorno alle 3.30 in via Baroncini, una strada centrale di Chieti, in una zona di condomini. L'auto dalla quale si sono sprigionate le fiamme è una Citroen C3 che durante la combustione si è trascinata per alcuni metri finendo contro la saracinesca di un garage di fronte. Le auto erano parcheggiate di fronte a un palazzo di sei piani la cui facciata è rimasta in parte annerita. Altre due auto che erano posteggiate accanto alla Citroen pure sono andate distrutte mentre altre tre auto, due posteggiate all'esterno, una nel garage, sono state danneggiate. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco: non sono stati trovati elementi che facciano pensare a un rogo di origine dolosa. Accertamenti e indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Chieti. (ANSA).