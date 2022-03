Premi: giornalista Pelliccione vince 'Perdersi nell'amore'

(ANSA) - L'AQUILA, 21 MAR - La giornalista, scrittrice e saggista aquilana, Monica Pelliccione, si è aggiudicata, a Genova, il primo premio assoluto al quinto Concorso letterario nazionale "Perdersi nell'amore" indetto dal Centro studi nazionale per le arti e la letteratura Atlantide e dal quotidiano nazionale "La Voce agli italiani". Pelliccione ha vinto la sezione racconti con il testo "All'Ombra della Jenca", che narra la storia dell'incontro tra Papa Giovanni Paolo II - divenuto santo nel 2014 - in visita segreta alla chiesetta della Jenca, sul Gran Sasso d'Italia, e un pastore. Tra rievocazioni bucoliche e suggestive interpretazioni letterarie del rapporto simbiotico tra natura e spiritualità, la scrittrice aquilana ha tratteggiato i contorni di un amore intenso e vibrante: quello che Karol Wojtyla ha nutrito a lungo per le montagne abruzzesi, di cui era assiduo frequentatore. La presidenza della giuria che ha valutato le opere letterarie è composta da Mariateresa Asaro, Ivano Baglioni, Teresa Colacino, Rosanne Donatiello, Francesco Martillotto, Stefania Melani, Francesca Piovesan e Anna Maria Stefanini. Direttore artistico del Premio, Fiore Sansalone.

Presidente della rassegna, Monica Vendrame. (ANSA).