Turista muore per attacco squalo: viveva in Australia

(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI, 19 MAR - Aveva lasciato l'Abruzzo oltre 20 anni fa Antonio Straccialini, il 56enne attaccato e ucciso da uno squalo in Colombia. Originario di Roseto degli Abruzzi, era tornato l'ultima volta nella sua città a ottobre. Da alcuni anni viveva in Australia: per circa sei mesi all'anno, racconta chi lo conosceva, lavorava e con i soldi messi da parte viaggiava; era amante della natura e delle avventure. Aveva girato il mondo, spesso con mezzi di fortuna e senza prendere aerei. A Roseto era stato, tra l'altro, istruttore di nuoto. In città vivono i genitori e la sorella Roberta, maestra in un istituto comprensivo. (ANSA).