Accordo Banca Intesa-Confindustria, 2,6 mld imprese Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 16 MAR - Accordo tra Confindustria Chieti Pescara e Intesa Sanpaolo per la crescita delle imprese. Un accordo basato sul percorso congiunto "Competitività, Innovazione, Sostenibilità" che mette a disposizione 2,6 miliardi di euro per le imprese dell'Abruzzo, nell'ambito dei 150 miliardi di euro del plafond nazionale, per promuovere l'evoluzione del sistema produttivo su questi tre driver fondamentali per la crescita e in coerenza con il PNRR.

I contenuti dell'Accordo, nonché le prime iniziative congiunte, sono state illustrate dal Direttore Regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo, Pierluigi Monceri, introducendo così le tematiche di maggiore interesse per il sistema produttivo locale che sono state approfondite nella tavola rotonda seguente cui hanno preso parte Lorenzo Dattoli (Presidente Confindustria Teramo), Paolo Musso (Direttore Commerciale Imprese Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo), Silvano Pagliuca (Presidente Confindustria Chieti Pescara) e Riccardo Podda (Presidente Confindustria L'Aquila-Abruzzo Interno).

"Il nostro Gruppo conferma e rafforza l'attenzione nei confronti del tessuto produttivo abruzzese mettendo in campo importanti risorse per le imprese locali, nell'ambito del plafond nazionale di 150 miliardi di euro, e rinnovando l'azione congiunta con Confindustria - ha sottolineato Pierluigi Monceri, Direttore Regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo -. Le imprese regionali hanno mostrato capacità di resilienza durante i periodi più duri della pandemia, oggi siamo al loro fianco per fare fronte ad uno scenario nuovamente incerto e dare vita ad un'economia strutturalmente più robusta, sostenendone gli investimenti verso la transizione ambientale e digitale e valorizzando i rapporti di filiera. Gli elementi alla base di questo accordo rientrano nell'ambito del nostro impegno complessivo ad attivare, nell'arco del PNRR, erogazioni a medio-lungo termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui 120 destinati alle PMI". (ANSA).