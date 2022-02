Sanità: Pettinari,enormi criticità in Distretto Montesilvano

(ANSA) - PESCARA, 12 FEB - Visita ispettiva a sorpresa del vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari (M5s), accompagnato dai consiglieri comunali di Montesilvano Gabriele Straccini e Giovanni Bucci (M5s) al Distretto sanitario di via D'Agnese da cui sono emerse "enormi criticità".

"Un distretto nuovo e già vecchio - afferma Pettinari - Ho visitato sia l'interno che l'esterno dello stabile e mi sono confrontato con parte del personale. Alla fine l'idea che mi sono fatto è che il nuovo distretto sanitario di Montesilvano rappresenta un'occasione persa per la medicina territoriale del pescarese. Ci hanno messo vent'anni ad attivare completamente una struttura che oggi sembra già sorpassata".

Erbacce, cartacce, carenza di parcheggi, pannellatura danneggiata, infiltrazioni d'acqua, assenza di pensiline di copertura, all'esterno; bagni non fruibili, carenze di personale, presenza di due soli ecografi, entrambi "vecchissimi", strumentazione oculistica obsoleta. Queste, in sintesi, le criticità rilevate nel corso dell'ispezione.

"Se il distretto non è messo nelle condizioni di erogare servizi di alta qualità l'utenza si ammala maggiormente e si reca inevitabilmente in ospedale intasando pronto soccorso e reparti che scoppiano. Ritengo che ogni investimento in sanità debba avere il fine ultimo di dare un migliore servizio al cittadino e non essere usato come cartina tornasole per facili consensi. La storia è piena di strutture inaugurate decine di volte che però nei fatti non hanno mai funzionato bene, e il distretto sanitario di via D'Agnese ne è proprio un esempio lampante", conclude. (ANSA).