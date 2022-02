Ferrovie: Tua, 40 mln per nuovi treni e sistemi controllo

(ANSA) - LANCIANO, 11 FEB - Sono 40 i milioni di euro investiti dalla Divisione Ferroviaria di Tua per l'acquisto di tre nuovi treni, per i lavori di ammodernamento tecnologico delle infrastrutture ferroviarie e l'installazione di defibrillatori semiautomatici sui mezzi. Gli investimenti sono stati presentati in conferenza stampa nella nuova stazione di Lanciano dal presidente di Tua Gianfranco Giuliante, assieme alla Regione Abruzzo rappresentata dal presidente Marco Marsilio e all'amministratore delegato di Alstom Italia, Michele Viale.

Giuliante e Viale hanno firmato i contratti a perfezionamento dell'acquisto dei tre nuovi treni Coradia StreamPop 2.0 e la realizzazione di un nuovo sistema di segnalamento sulle tratte Lanciano-San Vito e Fossacesia/Torino di Sangro-Archi.

"La Divisione Ferroviaria di Tua - ha spiegato Giuliante - grazie alla lungimiranza e all'attenzione della Regione, rafforza ulteriormente il proprio ruolo di impresa e mette a disposizione dell'intera collettività nuovi mezzi e nuova tecnologia. Investimenti importanti che assumono un rilievo ancora più evidente perché effettuati in un periodo particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo.TUA, in altri termini, sta concretizzando investimenti fondamentali per la mobilità trasportistica di questa regione nel prossimo futuro".

I nuovi treni da 305 posti a sedere e 534 in totale sono lunghi oltre 84 metri, dotati di quattromotori di trazione, rastrelliera portabici, 30 monitor per informazioni ai viaggiatori, internet on board, cestini per la raccolta differenziata, sistema conta persone, ampi spazi interni per facilitare la mobilità di viaggiatori diversamente abili, 32 telecamere di videosorveglianza e climatizzazione regolata automaticamente in base al numero di passeggeri a bordo. I nuovi Coradia entreranno in servizio entro fine anno. Investimento di circa 19 milioni di euro.

L’appalto dei lavori di progettazione esecutiva e di realizzazione di un impianto di segnalamento e di sicurezza sulle tratte Lanciano-San Vito e Fossacesia/Torino di Sangro-Archi costerà circa 16 milioni di euro. Gli impianti di segnalamento e sicurezza sulle linee Tua permettono di uniformare le stesse agli standard in uso sull’infrastruttura nazionale. I tempi di realizzazione sono di circa 18 mesi.

Tua ha voluto effettuare un investimento sulla salute dei viaggiatori dei propri treni. Ogni convoglio della Tua, infatti, è cardio protetto con defibrillatori semiautomatici. Nel caso di arresto cardiaco improvviso, evento che può colpire chiunque anche senza la comparsa di sintomi premonitori, in qualsiasi fascia d’età, il soccorso immediato entro e non oltre i primi tre minuti fa la differenza tra la vita e la morte.

Nuovo look anche per i sei “Lupetto”, i veicoli della flotta ferroviaria Tua. I Minuetto in servizio per l’azienda ferroviaria abruzzese sono tutti in fase di ri-pellicolatura con nuova livrea che prevede anche il logo storico di Ferrovia Adriatico Sangritana con il claim “Dal 1912 muoviamo l’Abruzzo”. (ANSA).