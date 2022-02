Alpini: via libera alle esercitazioni sul Gran Sasso

(ANSA) - L'AQUILA, 11 FEB - "Apprendo con grande favore il parere tecnico positivo espresso dal Parco nazionale Gran Sasso-Monti della Laga circa la possibilità che il 9° reggimento Alpini continui a svolgere le esercitazioni nell'area di Monte Stabiata. L'iter autorizzativo dello screening ambientale si è concluso, con approvazione, dalla parte della Regione e l'indicazione giunta dall'ente Parco, che ringrazio entrambi, ha segnato un punto determinante per la definizione di una vicenda molto sentita, oltre che dalle penne nere, dall'intera comunità". Lo dichiara il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.

"Quei luoghi rappresentano un polo nevralgico per l'addestramento dei militari che attueranno i loro compiti nel rispetto dei vincoli di legge e dell'ambiente, così come prescritto, coniugando quelle le loro esigenze con quelle della tutela di un prezioso e tutelato ecosistema. - continua il primo cittadino - Il confronto proficuo tra tutte le istituzioni coinvolte ha permesso di individuare un percorso condiviso volto a soddisfare le diverse necessità manifestate nel procedimento di Valutazione di incidenza ambientale".

"Quello tra la città dell'Aquila e l'intero territorio con il 9° reggimento è un legame forte, reso indissolubile dal sostegno, insieme alle altre Forte dell'Ordine, Vigili del fuoco e Protezione civile, fornito alla popolazione nei drammatici mesi del post sisma 2009 e per gli encomiabili sforzi profusi in occasione del terremoto del gennaio 2017 che ha interessato diversi centri dell'Aquilano o degli incendi che hanno funestato le nostre montagne nel 2020. Azioni svolte con professionalità, senso del dovere e grande umanità a testimonianza di un grande amore per questa terra che il sottoscritto, la municipalità e i cittadini testimoniano con i sentimenti di affetto e riconoscenza". (ANSA).