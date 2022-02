Giorno Ricordo:professore strappa manifesti, no a propaganda

(ANSA) - PESCARA, 10 FEB - Arriva a scuola e vede attaccati sui muri dei manifesti dell'associazione di estrema destra Audere Semper e Federazione con la scritta 'Ricorda i martiri delle foibe' e li strappa. Andrea D'Emilio, docente di storia e filosofia al Liceo Scientifico di Pescara Da Vinci ha poi postato su facebook un video in cui spiega il suo gesto: "Presso il liceo stamane ho trovato un cartellone ... onore ai martiri delle foibe...firmato Audere Sempre e federazione. L'ho appena rimosso perché è propaganda parafascista. Sulle foibe va fatto un dibattito storiografico e pubblico serio, a partire dai crimini commessi dal fascismo in Jugoslavia e dalla reazione criminale che furono le foibe. Questa è propaganda fascista e quindi va rimossa: adesso manderò il video alla federazione che ha messo questo cartellone e invitandoli ad agire a volto scoperto, non di nascosto e non richiamarsi a D'Annunzio con Audere Semper, perchè D'Annunzio agiva a volto scoperto e aveva una caratura intellettuale e culturale nettamente superiore a Mussolini, non era beceramente razzista e fascista come Mussolini, e poi soprattutto agite a volto scoperto, non di nascosto", chiudendo il video. (ANSA).