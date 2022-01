Eolico, società condannata a pagare Ici a Comune abruzzese

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 GEN - I giudici della Corte di Cassazione (V sezione civile) hanno condannato l'Edison Energie Speciali srl (società operante nell'installazione di pale eoliche) a versare 2 milioni di euro al Comune di Castiglione Messer Marino (Chieti). Alla base del provvedimento il mancato pagamento dell'Ici per "l'occupazione di suolo pubblico" da parte della società energetica per il periodo 2001-2005. La notizia è stata resa nota dal sito ecoaltomolise.net. Il contenzioso legale tra Comune e Edison andava avanti dal 2010.

Dopo una prima decisione favorevole al Comune di Castiglione, la commissione tributaria di secondo grado di Pescara modificò parzialmente quel pronunciamento, ribadendo che comunque l'Ici andava pagata, ma senza sanzioni applicate alla ditta. Contro quella decisione l'amministrazione dell'allora sindaco Emilio Di Lizia, nel 2014, diede mandato all'avvocato Tonino Menna di ricorrere fino alla Cassazione. Nei mesi scorsi la Suprema Corte ha detto l'ultima parola, dando ragione nella sostanza e nei fatti al Comune del Vastese. Nei giorni scorsi il Consiglio comunale di Castiglione Messer Marino è stato chiamato ad apportare una variazione in bilancio per le somme introitate.

"Una somma inaspettata, - dichiara l'ex sindaco Di Lizia - che potrà essere impiegata per la sistemazione dell'edificio scolastico magari o per qualsiasi altra necessità. A pochi mesi dal voto amministrativo è giusto che i castiglionesi sappiano come sono andate le cose e grazie a chi quei soldi sono entrati nelle casse comunali". (ANSA).