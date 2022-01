Vaccini, Lanciano, 'open day' per bambini e over 50

(ANSA) - CHIETI, 26 GEN - Sette pediatri di libera scelta e 40 unità tra medici, infermieri e volontari reclutati dal Rotary Club formeranno le task force per l'open day vaccinale contro il Covid-19, in programma a Lanciano (Chieti) organizzato su iniziativa del sindaco Filippo Paolini in collaborazione con il Comune e il mondo del volontariato: il 29 gennaio toccherà ai bambini, il 30 agli ultracinquantenni. Il pomeriggio di sabato sarà dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni che risiedono nei comuni di Lanciano, San Vito Chietino, Fossacesia, Santa Maria Imbaro, Treglio, Rocca San Giovanni, Mozzagrogna, Castelfrentano e Frisa. Potranno presentarsi liberamente senza prenotazione dalle ore 15.00 alle 19.00 per ricevere la prima dose. Ad accoglierli ci saranno la responsabile dell'Hub vaccinale Manola Rosato, infermieri, il farmacista, i pediatri Salvatore La Manna, Venturina Mancini, Maria Bambina Primavera, Giuseppe Marini, Luciano D'Alessandro, Roberta Salvatore, e Antonio Carlucci, già primario di Pediatria all'ospedale di Ascoli Piceno e volontario abituale del Pala Masciangelo. Tutte le attività saranno svolte a titolo gratuito dai partecipanti. Il supporto logistico sarà a cura degli operatori di Croce Rossa, Protezione Civile, Associazione Nazionale Alpini, Associazione Volontari Ospedalieri, pronti a regalare ai bambini anche momenti ludici per fugare timori e sdrammatizzare l'appuntamento con la vaccinazione.

La giornata del 30 è organizzata con la collaborazione del Rotary Club di Lanciano, che provvede al reclutamento di tutti gli operatori, con una finalità precisa: consentire di mettersi in regola ai cittadini che non sono riusciti a prenotarsi per tempo. "Grazie ai comuni che aderiscono e al volontariato - sottolinea il Direttore generale della Asl Thomas Schael - potremo offrire una bella opportunità alla popolazione target alla quale ci rivolgiamo, e che avranno accesso libero e prioritario al Centro vaccinale. Abbiamo un auspicio comune con i soggetti coinvolti nell'iniziativa: somministrare 800 dosi, e speriamo vivamente di riuscire nell'intento".

Per tutti sarà disponibile il vaccino Moderna. L'accesso al Pala Masciangelo è consentito in orario no stop dalle 9.00 alle 17.00. (ANSA).