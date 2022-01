Gelo in Abruzzo, - 21.4 su Sirente-Velino ai Piani di Pezza

(ANSA) - PESCARA, 25 GEN - Risveglio gelido questa mattina in Abruzzo. La rete di monitoraggio dell'associazione meteorologica 'Caput Frigoris' (https://www.caputfrigoris.it/rete-meteo.htm) ha registrato una minima di - 21.4° C in località Piani di Pezza, 1.450 metri di quota sul massiccio del Sirente-Velino. E poi sull'Altopiano delle Cinque Miglia, 1.250 metri di quota, - 17.3°; a Rocca di Mezzo -15.5°, al Rifugio Franchetti, 2433 metri di quota sul versante teramano del Gran Sasso, - 15.2° C; sull'Altopiano Quarto Santa Chiara, tra il Monte Pizzalto e il Monte Porrara., - 13.8° C, dato rilevati in collaborazione con Chieti Meteo.

Sotto lo zero anche le temperature a Santo Stefano di Sessanio - 12.9; in località Terranera di Rocca di Mezzo - 12.9; Passo Godi (quota 1560 metri nel territorio di Scanno) - 11.2; Pescocostanzo/Bosco di Sant'Antonio - 10.3; a Campo Imperatore - 10.6, a Navelli - 9.9, a L' Aquila Ovest - 9.2, a Campo Felice - 8.7, a Rocca di Cambio (1440 metri di quota) - 8.4 come a Tagliacozzo. E ancora Prati di Tivo - 8.3° C; Passo San Leonardo (a 1.282 metri sulla Maiella occidentale) - 8.2°C; a Castel del Monte - 7.6°C; in località Aringo di Montereale - 7.4°C; a Rocca Santa Maria/Rifugio Il Ceppo - 7.1°C; a Ovindoli - 6.7°C; a Roccacalascio - 6.4°C, Avezzano Nord - 6.2°C, Campotosto - 6.1°C, Campo di Giove - 5.6°C, Avezzano Est - 4.7° C, Capestrano - 4.5° C. Sulla costa registrata la temperatura -1.3 a Giulianova (Teramo) e a Francavilla al Mare (Chieti).

Alcuni dati sono stati rilevati in collaborazione con Chieti Meteo. (ANSA).