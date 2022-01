Stellantis, sindacati 'subito tavolo permanente su gigafactory'

(ANSA) - TERMOLI, 22 GEN - Apertura immediata del tavolo permanente a difesa della realizzazione della gigafactory "Stellantis" a Termoli. E' quanto deciso dalle segreterie territoriali di Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr. Le organizzazioni sindacali chiamano in causa le forze politiche affinché ci sia una convergenza sulla difesa del progetto da realizzazione nell'impianto termolese. L'iniziativa arriva all'indomani della visita nello stabilimento automobilistico molisano dell'Amministratore delegato Carlos Tavares che, nell'incontro con le organizzazioni sindacali, ha dichiarato: "Le interlocuzioni con il Governo sono ancora in corso di valutazione". Un commento che ha scatenato preoccupazioni da più parti. "Per tale motivo sollecitiamo la convergenza sugli obiettivi di rilancio da parte di tutte le forze politiche e sociali attivando azioni in difesa dei lavoratori e delle loro famiglie" la conclusione dei sindacati. (ANSA).