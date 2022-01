Covid: Abruzzo, a gennaio 14mila nuovi casi tra 5 e 19 anni

(ANSA) - PESCARA, 19 GEN - Sono 13.991 i casi di Covid-19 registrati in Abruzzo dal primo gennaio ad oggi tra bambini e ragazzi di età compresa tra 5 e 19 anni, cioè la popolazione in età scolare. Sono pari al 20% del totale di 70.173 casi emersi nello stesso periodo. Considerando che la popolazione tra i 5 e i 19 anni residente in Abruzzo è composta da 168.938 persone, dall'analisi dei dati emerge che in meno di tre settimane l'8,3% dei bambini e ragazzi abruzzesi è risultato positivo.

In particolare, dei quasi 14mila contagi, 7.267 riguardano la fascia 12-19 anni: il 7,8% delle persone è risultato positivo al Covid-19 tra il primo gennaio e oggi. I restanti 6.364 casi riguardano le persone tra 5 e 11 anni: l'8,4% dei bambini abruzzesi è risultato positivo negli ultimi diciannove giorni.

(ANSA).