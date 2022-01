Rigopiano: Draghi, rafforzare impegno pubblica incolumità

(ANSA) - FARINDOLA, 18 GEN - "La ricorrenza è per tutti l'occasione per onorare la memoria di chi perse la vita in quella tragica notte e costituisce al tempo stesso la spinta a rafforzare responsabilmente l'impegno di tutti per la tutela del territorio e la salvaguardia della pubblica incolumità". Lo scrive il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, in una lettera inviata al Comitato Vittime di Rigopiano, nel quinto anniversario della tragedia.

Nella missiva il premier, ringraziando per l'invito alla commemorazione delle 29 vittime, rende noto con dispiacere di "non poter essere presente alla cerimonia". "Vi giunga dunque- conclude - il mio sentimento partecipe per la dolorosa ricorrenza". (ANSA).