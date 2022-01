Barca incagliata al porto di Pescara per fondali bassi

(ANSA) - PESCARA, 17 GEN - Nella scorsa notte i pescherecci della flotta di Pescara non sono potuti uscire in mare a causa dell'insabbiamento dei fondali del porto canale.

Una imbarcazione è rimasta insabbiata proprio all'uscita del porto. "Quello che è accaduto nella notte - spiega Lucio Di Giovanni dell'Associazione Armatori Pescara - non è certo una sorpresa considerando che da tempo c'è il problema dell'insabbiamento e purtroppo stanotte con la marea più bassa del solito si sono creati questi inconvenienti e attualmente c'è ancora una barca insabbiata. Le barche grandi sono rimaste ormeggiate e una sola ha provato ad uscire, ma si è incagliata alle 4 di questa mattina anche se poi è riuscita a disincagliarsi. La situazione - ha detto ancora Di Giovanni - non è più sostenibile perché non stiamo più lavorando. Qualcuno si è spostato ad Ortona ma qui la situazione è grave. Per questo chiediamo un intervento immediato per poter creare una canaletta per entrare e uscire dal porto. I lavori grandi si faranno, ma una canaletta è indispensabile". (ANSA).