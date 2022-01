Variante ss 16, mozione Forte contro ipotesi tracciato Vasto

(ANSA) - VASTO, 15 GEN - "Facendo seguito a quanto dichiarato ieri in merito all'ipotesi progettuale di un tracciato di Variante della ss Adriatica 16 nel tratto che interessa il territorio comunale di Vasto, ho provveduto ad inoltrare una mozione urgente indirizzata al Sindaco di Vasto ed a tutti i componenti la Giunta Comunale al fine di riportare in discussione in aula consiliare un argomento estremamente delicato che interessa la nostra comunità". E' quanto scrive il consigliere comunale di Vasto Giuseppe Forte, ex assessore e vice sindaco, in una nota diramata in data odierna.

"Con detta mozione - scrive Forte - torno a sollecitare una precisa presa di posizione dell'esecutivo comunale e dell'intero Consiglio per ribadire la contrarietà a qualsiasi ipotesi progettuale che vada ad interessare il versante orientale della Città fortemente fragile al punto da essere classificato come 'zona rossa' nelle mappe regionali e comunali".

Forte, nel riprendere l'ordine del giorno prot. 49325 del 26 agosto 2019, approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale, torna a sollecitare l'impegno del sindaco e del l'amministrazione comunale presso le sedi istituzionali competenti volto a promuovere l'iter tecnico procedurale del progetto di variante alla Statale 16 Adriatica come definito dal piano strategico della macroarea Vasto-San Salvo; di non condividere le ipotesi di tracciato di variante alla ss 16, cosiddetta a mare, a servizio dell'abitato di Vasto e Vasto marina predisposte dall'ANAS con la previsione di viadotti e/o galleria - da località Trave fino alla stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo- ritenute non compatibili con lo sviluppo ordinato del territorio secondo le risultanze scaturite dall'esito dei confronti e dell'esame delle ipotesi progettuali fatte anche dai tecnici del Comune.

Forte sollecita un intervento dei rappresentanti parlamentari di questo territorio e della Regione Abruzzo. “Quanto all’insufficienza dell’attuale disponibilità economica – scrive Forte - per l’esecuzione del progetto ‘fatto proprio’ in ben due circostanze all’unanimità dal Consiglio Comunale, propongo come già fatto in precedenti incontri avuti con i vertici ANAS di poter realizzare un primo lotto tra San Salvo e Vasto, con le somme attualmente disponibili e di progettare un secondo tronco da realizzare con un futuro ulteriore finanziamento da inserire nei piani di intervento di ANAS”. (ANSA).