Vaccini, nel Chietino 'open day' per over 50

(ANSA) - CHIETI, 12 GEN - Un Open day per le vaccinazioni anti Covid riservato agli over 50 e alle prime dosi in provincia di Chieti da tenere il 29 e 30 gennaio prossimi: è l'indicazione arrivata dall''ultima riunione in Prefettura a Chieti del tavolo "Salus et spes". Una lettera è stata inviata ai sindaci dei Comuni che dispongono di un centro vaccinale per informarli dell'opportunità che i partecipanti al Tavolo hanno inteso offrire ai cittadini, facendo propria la proposta avanzata dagli amministratori di Francavilla al Mare e Atessa già pronti a farsi carico dell'organizzazione di giornate straordinarie di vaccinazione. Alla due giorni di vaccinazioni potranno aderire tutti i Comuni che dispongono di un punto vaccinale e provvedono a reperire il personale da impiegare, con l'aiuto del volontariato e il coinvolgimento di medici di medicina generale, pediatri, odontoiatri, ostetriche, infermieri, farmacisti, veterinari.

"Come Azienda sanitaria accoglieremo con grande favore tutte le richieste di partecipazione - commenta il Direttore generale Thomas Schael dell'Asl Lanciano Vasto Chieti - perché è un'iniziativa che permetterà di ampliare la platea dei vaccinati e sostenere con un'azione concreta la volontà dei cittadini di aderire alla campagna nel rispetto dei termini previsti dalle norme. E i numeri ci dicono che è ancora alto il numero dei non vaccinati: nella nostra provincia sono 8.500 quelli in età compresa tra 50 e 60 anni, e 5.000 quelli tra 60 e 70. Ringrazio perciò fin d'ora i Comuni che avranno la possibilità di impegnarsi per dare un'opportunità alle persone che per diverse ragioni non sono riuscite a vaccinarsi o a completare il ciclo".

