Comuni: S.Giovanni Teatino, 100 giorni mandato Di Clemente

(ANSA) - SAN GIOVANNI TEATINO, 12 GEN - La garanzia dei servizi, l'accesso ai finanziamenti, la gestione dell'emergenza sanitaria, la messa in sicurezza del territorio, lo sviluppo sostenibile, la mitigazione della pressione fiscale, sono tra le priorità che hanno animato l'azione di governo nei primi cento giorni di mandato dell'amministrazione del sindaco Giorgio Di Clemente nel Comune di San Giovanni Teatino (Chieti).

"L'ascolto del territorio - si legge in una nota - la presenza costante e la scelta della non contrapposizione politica che avevano già animato lo stile della campagna elettorale, caratterizzano il metodo di governo come le più importanti priorità da anteporre a ogni intervento".

Tra i 48 punti affrontati sono da rilevare l'appalto per 180 mila euro dei lavori di efficientamento energetico del municipio e della scuola media, l'aggiudicazione dei lavori di mitigazione idraulica tra via Po e via Chiacchiaretta (200 mila euro), dei lavori di consolidamento scarpate di via Monte Rosa - Lotto 2 (500 mila) e Lotto 3 (200 mila), e dei lavori di consolidamento scarpate di San Giovanni Teatino alta e Fontechiaro da Capo - Lotto 2 (712 mila euro).

Nell'ambito delle misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono stati erogati buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari per complessivi 66 mila euro. Inoltre è stata approvata e pubblicata la graduatoria finale e definitiva per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Per quanto riguarda la riorganizzazione degli uffici e del personale è stata decisa la modifica del fabbisogno del personale per gli anni 2021-2023, con l'approvazione del fabbisogno triennale del personale 2022-2024, della nuova dotazione organica dell'Ente e piano delle assunzioni 2022. (ANSA).