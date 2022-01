Carceri: Sulmona; Uilpa, 40 nuovi agenti in arrivo

(ANSA) - SULMONA, 12 GEN - In vista dell'apertura del nuovo padiglione saranno assegnati al carcere di Sulmona 40 nuovi agenti di custodia. Lo hanno annunciato i sindacati di categoria al termine dell'incontro tenuto oggi con il Capo del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria Bernardo Petralia in visita nel supercarcere peligno. "Per l'apertura del nuovo padiglione della casa circondariale di Sulmona ci sarà un rinforzo di 40 unità del ruolo agenti ed assistenti. Inoltre in attesa che arrivino i nuovi detenuti, il padiglione sarà utilizzato per ospitare gli attuali per consentire l'adeguamento dei vecchi padiglioni sprovvisti di acqua calda e docce nelle celle, al nuovo regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario", afferma la Uil PA, rappresentata nell'occasione dal Segretario generale regionale Ruggero Di Giovanni, dal vice generale regionale Mauro Nardella e dai provinciali Calogero Cusimano e Giovanni Leopardi. "Il Capo del Dap ha, inoltre preso in considerazione la proposta di trasferire i 20 collaboratori di giustizia presenti a Sulmona, in un carcere a loro dedicato che potrebbe essere quello di Avezzano. In questo modo si andrebbero ad eliminare tutte le situazioni di potenziale pericolo che la contemporanea presenza nel carcere peligno di mafiosi e di collaboratori di giustizia potrebbero provocare".

(ANSA).