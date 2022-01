Carceri: Petralia, Comune Sulmona dia più lavoro ai detenuti

(ANSA) - SULMONA, 12 GEN - Nel corso della sua visita nel carcere di Sulmona il capo del Dap, Bernardo Petralia ha dichiarato di aver constatato molti aspetti positivi "come confermato dalla voce e dalle stesse parole dei detenuti alcuni dei quali hanno detto che qui si trovano molto meglio che in altri istituti". "Le criticità ci sono e riguardano le strutture e il personale, anche se la criticità maggiore riguarda la mancanza di lavoro per i detenuti", ha sottolineato il responsabile del Dap. Al riguardo Petralia ha fatto appello alle istituzioni territoriali, in particolare al Comune di Sulmona, per attivare progetti di lavoro nei quali impiegare detenuti. "Un aspetto, quello della carenza di lavoro, che va incrementato e che deve fare i conti con l'amministrazione che io rappresento, con tutte le possibilità che l'amministrazione ed il ministero consentono. Ma anche il territorio deve farsi carico di un istituto di questa portata e offrire opportunità di lavoro più possibili". "Anche il garante dei detenuti si è fatto parte attiva e diligente per promuovere un possibile accordo a più voci e a più fatti, con l'ente principale che è il Comune di Sulmona - ha aggiunto - Qui c'è gente che ha talento, che ha mestieri tra le mani a cui garantire lavoro in modo da poter vivere dignitosamente come la Costituzione prevede". (ANSA).