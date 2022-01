Morto Sassoli: D'Eramo, se ne va un politico equilibrato

(ANSA) - PESCARA, 11 GEN - "Con David Sassoli - scrive Luigi D'Eramo, deputato e coordinatore regionale della Lega Abruzzo - se ne va un politico equilibrato, un altissimo rappresentante delle istituzioni, ma soprattutto una persona per bene, che ha fatto del rispetto un valore fondante della sua esistenza.

Mancherà al Paese e all'Europa, ma anche al nostro Abruzzo, terra alla quale era legatissimo e per la quale si è speso sempre in prima persona. L'unica cosa che può fare un rappresentante delle istituzioni in questo momento è fare tesoro della grande eredità politica e morale che Sassoli ci lascia, affinché sia monito e guida per l'impegno presente e futuro. Mi stringo al dolore dei familiari che abbraccio idealmente".

