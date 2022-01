"Aldo dice 26x1", con l'Anpi la Resistenza debutta in radio

(ANSA) - PESCARA, 11 GEN - Una "nuova esperienza di resistenza che vuole essere una modalità differente per stare vicini, parlare di Costituzione, del passato e dell'attualità, della Storia e della Memoria affinché diventino più familiari e meno ostiche". Anpi Pescara presenta così "Aldo dice 26x1", programma radiofonico dell'associazione che andrà in onda su Radio Città ogni venerdì alle 18. Il primo appuntamento è per il 14 gennaio, con la partecipazione del presidente nazionale dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo.

"Parleremo della società cercando insieme il modo per migliorarla - ricorda il presidente provinciale Nicola Palombaro - Gli strumenti saranno la nostra storia, l'arte, la musica; saremo implacabilmente seri ma non seriosi, puntuali nell'affrontare anche le questioni più complesse ma con la 'leggerezza della pensosità' di cui parlava Italo Calvino -- sottolinea - che per il nome del programma ha scelto simbolicamente "Aldo dice 26x1", frase in codice che nel 1945 diede inizio all'insurrezione contro i nazifascisti".

Oltre che su Radio Città Pescara Popolare Network (frequenza 97.80 Mhz a Pescara e 88.90 Mhz a Chieti), il programma potrà essere seguito online su www.radiocittapescara.it o sulle pagine Facebook di Anpi Pescara e della radio. (ANSA).