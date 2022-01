Scuola: Meloni, con i governatori di FdI riaprono in sicurezza

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Riaprire le scuole in sicurezza si può. Lo hanno dimostrato con i fatti i governatori di Fratelli d'Italia Marsilio e Acquaroli, che in Abruzzo e nelle Marche hanno messo in campo una campagna di screening con tamponi gratuiti per garantire la didattica in presenza. È la differenza tra chi lavora per trovare soluzioni concrete e chi trova solo scuse per fare spettacolo senza risolvere i problemi, come il presidente Pd della Campania De Luca". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (ANSA).